مواقع التواصل تضج بوفاة الشيخ المصري عبد الله كامل في الولايات المتحدة..فمن الشيخ؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الشيخ المصري عبد الله كامل داخل مسكنه بالولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ38 عاما.

وشهدت مواقع التواصل حالة من الحزن بسبب وفاة الشيخ عبد الله كامل، حيث وصفه رواد هذه المواقع بصاحب الصوت العذب والمزمار الذهبي، كما نعاه الكثير من الأئمة والمشايخ.

رجل ما عرفناه إلا بالقرآن ..#الشيخ_عبدالله_كامل في ذمة الله.

من أواخر ما تلى - رحمه الله.



اللهم بشره بما قرأ من آخر سورة الفجر ..

وبشرنا وتجاوز عنا جميعا يا أكرم من يفد عليه الوافدون.. pic.twitter.com/URSXZDG4Pa — صابر عبد الحكم (@Saberhakam) April 27, 2023

1- توفي الشيخ عبد الله كامل عن عمر: ٤٠ عامًا تقريبًا.

فتأمل في عطائه: المتنوع، الكثير، المتقن، وأخبرني ما الذي يؤخرك عن المشاركة في خدمة دينك بما تستطيع، ومن سمات هذا الدين العظيم: نصرة الشباب له - من الذكور والإناث - أكثر من غيرهم.

2- عرف الناس عبد الله كامل: داعية عالي الهمة… pic.twitter.com/HVhEgwbEuJ — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) April 27, 2023

هذا وأعلنت الصفحة الرسمية لمركز الجالية الإسلامية بأمريكا، وفاة الشيخ عبد الله كامل، يوم الأربعاء، بعد أن أمّ المصلين في صلاة الظهر بمسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي.

ونشرت شبكة "مصراوي" معلومات عدة عن الشيخ عبد الله كامل، أبرزها:

- الشيخ عبد الله أحمد كامل، داعية إسلامي وشيخ مصري كفيف من مواليد قرية المشرك القبلي بالفيوم.

- فقد بصره عندما ولد في عام 1985، وحفظ القرآن الكريم كاملا دون أي نقصان منذ الصغر على طريقة بريل.

- تخرج في جامعة الفيوم عام 2005 بعدما التحق فيها في كلية دار العلوم.

- شارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي في عام 2015 التي قدمت على إحدى القنوات الفضائية وحصل فيها على المركز الأول.

- اشتهر بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم حيث له تسجيلات كثيرة على الإنترنت.

- شارك في تقديم برامج دينية عبر قنوات فضائية.

- توفي بعد ما أم المصلين في صلاة الظهر أمس في مسجد التوحيد بولاية نيو جيرسي بأمريكا.​

المصدر: "مصراوي" + RT