مصر.. الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات قتل عريس لزوجته عقب 48 ساعة من زفافهما في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الغربية ملابسات العثور على جثة عروس داخل شقتها عقب 48 ساعة من زواجها وبها عدة طعنات نافذة بقرية نفيا، حيث تبين أن القاتل زوجها.

وتمكن ضباط البحث الجنائي، بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، من إلقاء القبض على الزوج المتهم بقتل عروسته عقب مرور 48 ساعة على زواجهما خلال فترة عيد الفطر باستخدام سلاح أبيض "سكين" وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "أية.ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور عليها جثة هامدة مصابة بعدة طعنـات، حيث قرر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اللواء ياسرعبد الحميد تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة.

وجرى اقتياد الجاني بعد القبض عليه إلى ديوان مركز شرطة طنطا وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة انتقاما من العروس بسبب خلافات أسرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: "القاهرة 24"