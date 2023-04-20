القضاء المغربي يحاكم أستاذا بتهمتي الاتجار بالبشر وهتك عرض طالبتين

ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أرجأت النظر في ملف أستاذ مادة اللغة الفرنسية المتهم بهتك عرض طالبتين والاتجار بالبشر.

وذكرت الصحيفة أن الهيئة التي تنظر في الملف قررت تأجيل القضية إلى غاية الخميس 4 ماي المقبل، من أجل إعداد الدفاع.

وأشارت الصحيفة أنه جرى تأخير هذه القضية التي تفجرت في إحدى المدارس الخصوصية في قلب الدار البيضاء من أجل إعداد الدفاع، بعد أن استدعت المحكمة متهما ثانيا في القضية.

كما أكدت أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف قرر متابعة المتهمين، حيث سطر متابعة بجناية اغتصاب قاصرتين يقل سنهما عن 18 سنة بالاستعانة بأشخاص آخرين وهتك عرضهما واستغلالهما بصفة اعتيادية من قبل شخصين، طبقا لمقتضيات الفصول المحددة من القانون الجنائي.

وتفجرت هذه القضية بعدما جرى اعتقال أستاذ اللغة الفرنسية مع بداية الدخول المدرسي لهذا الموسم، بعد شكايات من طرف تلميذاته.

وتتكتم الأسر بالمؤسسة التعليمية التي تتابع فيها الضحايا حول القضية وترفضن الحديث حولها، مخافة سمعتها وسمعة بناتها، لا سيما أن الكثير من الأسر تعتبر من العائلات المعروفة بالمدينة.

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المصدر: "هسبريس"