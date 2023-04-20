 
مباشر

المغرب.. ضبط كميات كبيرة من الكوكايين داخل أحشاء أسماك إكوادورية

أخبار العالم العربي

المغرب.. ضبط كميات كبيرة من الكوكايين داخل أحشاء أسماك إكوادورية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5xe

ضبطت الشرطة المغربية في مدينة طنجة حاوية بحرية قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، اشتبهت بتهريبها كمية كبيرة من الكوكايين في أحشاء أسماك مجمدة.

وتحقق الشرطة المغربية في محاولة تهريب الشحنات الكبيرة من الكوكايين للكشف عن الشبكة الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في ذلك.

وأشارت إلى أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عملية مشتركة بين الأمن والجمارك بميناء طنجة المتوسط عن ضبط حاوية بحرية للتبريد قادمة من الإكوادور ومتوجهة نحو إسبانيا، يشتبه في تهريبها لكمية كبيرة من الكوكايين ضمن شحنة من الأسماك.

كما أكدت الشرطة أن إجراءات التفتيش مكنت من حجز شحنات مخدر الكوكايين ملفوفة بعناية داخل أحشاء سمك التونة، بحيث تتواصل حاليا عملية استخلاص هذه الشحنة من أجل إخضاعها لعملية الوزن النهائي.

وأوضحت أن الأبحاث والتحريات المنجزة حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تهدف للكشف ولتشخيص جميع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الدولية سواء في بلد التهريب أو في بلد الوجهة النهائية، وذلك بالتنسيق مع المكاتب المركزية الوطنية التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

إقرأ المزيد
السلطات المغربية تحبط محاولة اقتحام نحو 150 مهاجرا لجيب سبتة
السلطات المغربية تحبط محاولة اقتحام نحو 150 مهاجرا لجيب سبتة

المصدر: هسبريس 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا