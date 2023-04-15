شيخ الأزهر يرد على منشورات مثيرة للجدل بعد أزمة الخلع في مسلسل جعفر العمدة

رد شيخ الأزهر أحمد الطيب على تداول منشورات منسوبة له حول الخلع وصحته، وذلك بعد الجدل المثار حول الخلع في مسلسل جعفر العمدة.

وأوضح شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، أن الخلع حق شرعي للزوجة ثابت بالقرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وهو حقٌ أعطته "الشريعة" للزوجة التي تكره زوجها وتُريد فراقه، في مقابل حق "الطلاق" الذي أعطته للزوج إذا كره زوجته وأراد فراقها.

ولفت شيخ الأزهر النَّظَر إلى هذه المساواة البالغة الدِّقَّة بين الزوج والزوجة في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّق زوجته، مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، مشيرًا إلى أن أن الزوجة حُرِمَتْ من حقٍّ أصيلٍ يمسُّ حُريتها الشَّخصيَّة مَسًّا مُباشرًا، وأن هذا الحق صودِرَ عليها ردحًا طويلًا من الزمن وذلك قبل أن يصدر القانون بعودته عام 2000م.

وأكد الإمام الطيب أن المرأة التي يحكم القاضي بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة في زواجها، وقال فضيلته إن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته.. وامتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.

وكانت منشورات ملفقة على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت لفضيلة الإمام أنه يقول "إن خلع المرأة فى المحاكم ليس طلاقًا شرعيًا وإذا تزوجت بعد الحكم فهي زانية"، وتُؤكد "صوت الأزهر" أن هذه التصريحات والمقولات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة لفضيلته، ولم يقلها فى أي مناسبة من المناسبات، وسبق نفيها.

ودعت "صوت الأزهر" رواد السوشيال ميديا إلى توخي الحذر في تداول تصريحات الإمام الأكبر، خاصة تلك التي تأتي خاليةً من المصدر أو اللينك المؤيد لصحتها، مشيرة إلى أن التصريحات الرسمية للإمام يمكن التعرف عليها من خلال زيارة الصفحة الرسمية الموثقة للإمام الطيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة كل ما يُصرِّح به شيخ الأزهر، وزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحات الرسمية الموثقة للأزهر الشريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنشر كل ما يستجد من أخبار عن الأزهر الشريف وشيخه، وكذلك ومتابعة بيانات المركز الإعلامي للأزهر الشريف، التي تنشرها الصحف والمواقع ووكالات الأنباء، باعتباره الجهة الرسمية المعبرة عن الأزهر الشريف، والمنوطة بنقل تصريحات الإمام الأكبر إلى وسائل الإعلام، إلى جانب ما تنشره صحيفة "صوت الأزهر" في عددها المطبوع أو عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا.

المصدر: RT