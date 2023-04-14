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أميرة سعودية تتحدث عن سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد؟ (فيديو)

مجتمع

أميرة سعودية تتحدث عن سبب استبعاد الشيخ عادل الكلباني عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد؟ (فيديو)
Sputnik
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 تحدثت الأميرة السعودية موضي بنت خالد عن تفاصيل استبعاد إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد.

وخلال لقائها في برنامج الليوان، أوضحت الأميرة موضي قائلة: "كان صوته جيدا والناس يجون عشان يسمعون له، وقبل رمضان على طول جاء له أمر أنه يروح (يتولى إمامة الحرم)".

وأضافت: " بعد ذهابه للحرم لم يكن هناك أحد يقوم بمقامه، ولكن مسجد بن عمار جاب لنا إمام ممتاز، وهو الشيخ خالد بن جليل، وكان ممتاز وعاقل وصوته جيد"، مؤكدة أنهم لم يغضبوا من ذهاب الشيخ الكلباني للمسجد الحرام ولكن كان ينبغي عليه إخبارهم بذهابه أولا.

المصدر: RT

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