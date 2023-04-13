مصري يقتل شقيقه لخلاف مالي بطريقة مروعة قبل السحور

أقدم مواطن مصري على قتل شقيقه الأصغر، إثر طعنه بسلاح أبيض ثم الإجهاز عليه بطعنة أخرى ذبحية، وذلك لخلافات مالية بعد عودة الشقيق الأصغر من إحدى دول الخليج.

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وقام المواطن المصري بقتل شقيقه إثر حدوث مشادات كلامية بينهما بسبب خلافات مالية، ناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا بالعثور على جثة شاب ثلاثيني، ملقاة في الزراعات، وبها أثار طعنات، ناحية قرية خارفة جرجا جنوب المحافظة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني، يدعى م. ى. ح، غارقًا في دمائه وملقىً داخل الزراعات، وبه طعنات وآثار ذبح حول العنق.

بتكثيف التحريات حول الواقعة تبين أن وراءها شقيق المجني عليه ويدعى ع. ر. ح 43 عامًا، سائق توك توك، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين شقيقه الأصغر المجني عليه، قبل السحور، قام على إثرها بالإجهاز عليه والتخلص منه أثناء تواجدهما بالقرب من إحدى المناطق الزراعية المجاورة للمنزل.

كشفت التحريات أن المجني عليه يقيم ناحية قرية خارفة جرجا، وكان يعمل في إحدى الدول العربية، وعقب عودته بأيام طلب من شقيقه الأكبر، كشف حساب بالمبالغ المالية التي كان يرسلها له أثناء سفره.

وعقب رفض شقيقه الأصغر إعطاء المتهم كشف حساب أو المبالغ المالية الخاصة به، حدثت مشادة كلامية فيما بينهما أثناء تواجدهما بالقرب من إحدى المناطق الزراعية المجاورة للمنزل، قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض عبارة عن سكين كان بحوزته، وطعن شقيقه الأصغر ثم أجهز عليه بطعنة أخرى ذبحّية، وألقاه في الزراعات وعاد لمنزله قبل السحور.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكُلفت أجهزة البحث بتكثيف التحريات.

المصدر: القاهرة 24