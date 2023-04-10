إعلامي مصري يدافع عن وصفه الشيخ الشعراوي بـ"المطبل الأعظم"

قال الكاتب الصحفي والإعلامي المصري، محمد الباز، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، اجتهد وفسر وقدم للناس علما، و"لا أرى في انتقاداتي له أي تجاوز، ولا يحظى بأي قداسة".

وجاء ذلك في برنامج "العرافة" المذاع على قناة المحور وقناة النهار، وصف فيه الشعراوي بأنه كان "المطبل الأعظم".

وأشار الإعلامي: "الشيخ الشعراوي له كل التقدير والاحترام لأنه اجتهد وفسر وقدم للناس علما، لا أرى في انتقاداتي له أي تجاوز، فما قاله الشيخ الشعراوي منتج بشري يخصه ولا يحظى بأي قداسة".

وعلق الباز في وقت سابق، على حملة الهجوم الأخيرة التي طالت الشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال: "الشيخ الشعراوي، كشخص هو ميت، ولا أحد يشتبك أو يهاجم ميتا، اتركوه في حاله، لكن الاشتباك يكون مع المنتج الخاص به".

وأضاف: "الشعراوي ترك تفسيرا وآراء كثيرة، من حق الناس أن تشتبك وتنقد وترفض أو تقبل ما قدمه الشيخ الشعراوي، لكن فكرة تبادل الاتهامات والسباب يعكس أن المجتمع يعاني من مشكلة، وإهالة التراب بشكل كامل على تراث الشيخ الشعراوي أو تقديسه أمر يرفضه العقل، ولا يمكن أن نعيش في هذا الجو من الاستقطاب".

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المصدر: القاهرة 24