مصر تحبس 13 مواطنا صينيا في أخطر قضايا البلاد

قرر قاضي المعارضات في مصر، حبس 39 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمنصة "هوج بول" التي تعد من أخطر قضايا الإنترنت في مصر.

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وجاء في تحقيقات واقعة الهوج بول، أن جهات التحقيق ضمت 9 متهمين في قضية نصب تطبيق هوج بول على المواطنين، ليصبح عدد المتهمين 38 متهمًا بينهم 13 مواطنا صينيا.

وكشفت النيابة العامة في بيانها بشأن واقعة هوج بول، أن تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنيةِ الحديثة، توصلت إلى تكوين مجموعة من الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية، من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذها من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهِا الإجرامي واستعانتِهِا بمُترجِمة لإدارةِ هذا النشاطِ.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائهم بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

وتبين أن الشركة وهمية، كونتها مجموعة أشخاص، للنصب والاحتيال الإلكتروني على طريقة "بونزي".

وكان قد تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام، ضد منصة تدعى «هوج بول» للاستثمار، لاتهامها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق التحايل.

المصدر: القاهرة 24