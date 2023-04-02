بعد مقطع فيديو متداول في مصر..الكشف عن ملابسات جريمة مروعة بالشارع نهارا جهارا

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض سكين و إصابتها ما أودى بحياتها بمنطقة 6 أكتوبر.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 30 مارس الماضي، لافتة إلى أن الأهالي تمكنوا من ضبط مرتكب الواقعة، وأنه أثناء ذلك، قام شقيق المجني عليها بالتعدى عليه وإحداث إصابات متفرقة به، فيما تم ضبطهما والتحفظ على كافة الأطراف فى حينه.

وأضاف البيان "بسؤال كريمة المجني عليها (مصابة بسحاجات متفرقة)، أقرت بوجود خلافات بين والدتها المتوفاة وطليقها المتهم، بسبب إحتفاظها بأولادها من زيجة سابقة ورفضه ذلك، فقام بتطليقها وتركها مسكن الزوجية منذ شهر، ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بتتبعها أثناء سيرها بمحل الواقعة وتعدى عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها ووفاتها".

وأكدت الداخلية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها بحبس مرتكب الواقعة والقائمين بالتعدي عليه على ذمة التحقيقات.

المصدر: RT