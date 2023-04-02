مصر.. تجديد حبس البلوغر "بسة" و "ملكة جمال العشوائيات" بشبهة تكدير الأمن

قررت السلطات المصرية تجديد حبس كل من البلوغر محمد حسام الدين والبلوغر بسمة سمير، بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والانضمام لجماعة إرهابية.

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وعن تفاصيل القضية والواقعة، رصدت الجهات المعنية، فيديو لكل من البلوغر محمد حسام الدين الشهير بـ"البسة" (30 عاما بكالوريوس تربية)، و والبلوغر بسمة حجازي المعروفة باسم "وردة" وباسم "ملكة جمال العشوائيات" ( 25 عاما، طالبة)، ينشران من خلاله الأخبار الكاذبة والهدف منها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة وانضمامهما لجماعة إرهابية.

وتمت الإشارة إلى أن بسمة الشهيرة بـ"وردة" كانت تقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي عن البشرة والميكاب أرتيست، ولم تكن مشهورة، وبعدها ظهرت في فيديو مع محمد حسام وهي ترتدي العباءة السوداء، حتى وصفها البعض بملكة جمال العشوائيات وذات العباية السوداء.

المصدر: "القاهرة 24"