الكشف عن آخر التطورات الصحية للفنانة شيرين الطحان

تعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الدكتور والكاتب الصحفي خالد منتصر، بوست عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" كشف خلاله عن التطورات الصحية للفنانة شيرين الطحان.

وعلق منتصر على البوست قائلا: "قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب".

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وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان، إن حالتها تتحسن تدريجيا ولكن الأطباء منعوا عنها الزيارة.

وكشف أن الطحان أصيبت بسرطان الرئة واكتشف الأطباء نقصا في الهيموجلوبين والبوتاسيوم، وأيضا نقصا في الدم، مما استدعى عملية نقل دم.

المصدر: "مصراوي"