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محمد بن راشد يطلق مبادرة "من مثل أمي" (فيديو)

مجتمع

محمد بن راشد يطلق مبادرة
AFP
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أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة "من مثل أمي" الهادفة لتكريم أمهات إماراتيات بتضحياتهمن الاستثنائية، تزامنا مع عيد الأم.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الشيخ محمد بن راشد: "الأم رحمة ..الأم بركة..الأم جنة..الأم باب من أبواب السماء..أمهات إماراتيات أصحاب تضحيات استثنائية اخترناهن لتكريمهن في شهر رمضان أمام مجتمع الإمارات والعالم مع إطلاقنا لمبادرة "من مثل أمي" ضمن مبادرات محمد بن راشد..كل التوفيق للجميع".

المصدر: RT

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