محمد بن راشد يطلق حملة "وقف المليار وجبة" لتقديم الطعام بشكل مستدام

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملة "وقف المليار وجبة"، والتي تدشن صندوقا وقفيا لتقديم الطعام بشكل مستدام.

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "الإخوة والأخوات.. جريا على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل..نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك..هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف..صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".

وأضاف: "يعاني 828 مليون إنسان من الجوع .. أي شخص من كل عشرة أشخاص في العالم..وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف..وإطعام الجائع..والوقف خير دائم بإذن الله..وقليل دائم خير من كثير منقطع .. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر"، مؤكدا أن "وقف المليار وجبة" رسالة من الإمارات وشعبها للإنسانية في كل مكان في العالم".

وتابع: "رسالتنا الأخلاقية تحتم علينا أن نكون في صدارة الجهد العالمي للقضاء على الجوع ورفع المعاناة عن الإنسان أينما كان".

المصدر: "وام"