الإمارات تحيي مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن إحياء مدفع الإفطار خلال شهر رمضان في أبوظبي والعين والظفرة بالإضافة إلى إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين.

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وقالت الوزارة إنه خلال شهر رمضان سوف ينطلق مدفع الإفطار في عدد من إمارات الدولة، إيذانا ببدء شهر رمضان، وإحياء لتقليد متوارث وحفاظا على العادات والتقاليد والتمسـك بالموروث الاجتماعي الأصيل، الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي.

وسيتواجد المدفع في مدينة أبوظبي عند جامع الشيخ زايد وقصر الحصن وحديقة أم الإمارات في منطقة المشرف، وفي مدينة الشهامة بمواقف الفورمولا، وفي مدينة العين سيكون في منطقة زاخر بالقرب من صالة الأفراح وقلعة الجاهلي، وفي مدينة الظفرة فسيكون في حدائق أدنوك.

أما في إمارة رأس الخيمة، فسيتواجد بكورنيش القواسم عند سارية العلم، وأخيرا إمارة أم القيوين في مسجد الشيخ زايد.

المصدر: وام