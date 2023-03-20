السعودية.. العثور على جثة "العم البطل" بعد أسبوع من اختفائه في السيول

تمكنت الفرق المعنية في السعودية من العثور على جثة المواطن جابر الريثي الذي اشتهِر بـ"العم البطل"، منذ فقدانه في سيول الاثنين الماضي، بعد أن أنقذ نجلي شقيقه قبل غرقه في الوادي.

وأوضحت صحيفة "سبق" أن البحث في البحيرة ومجرى السيل قد انتهى بتقديم طلبات من الجهات المعنية إلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إغلاق بوابات السد مؤقتا، وذلك للبحث في محيطه، حيث أسفر ذلك عن اكتشاف مكان الجثة، وتم العثور عليها أسفل السد من الجهة الغربية بعد خروجها من الفتحة.

وبينت "سبق" أن المسافة التي قطعتها جثة "العم البطل" تقدر بنحو 16 كلم من موقع سقوطه، وصولا إلى نقطة العثور عليه، في حين باشر الدفاع المدني وجهات الاختصاص عملية نقل الجثمان للمستشفى؛ لاستكمال الإجراءات.

جدير بالذكر أن أعمال البحث عن جثمان الغريق جابر الريثي تواصلت منذ الاثنين الماضي، بعدما فقد في مجرى السيل خلال إنقاذه لابني شقيقه اللذين علقا في السيول بوادي يخرف بمحافظة الريث.

المصدر: "سبق"