تقارير: الملك تشارلز سيمنح زوجته لقبا جديدا

ذكرت وسائل إعلام بريطانية "يبدو أنه تم التأكيد على أن كاميلا ستعرف باسم الملكة Queen عند التتويج، بدلا من Queen Consort أي الملكة زوجة الملك".

ووفقا لصحيفة The Mirror، تنص الدعوة إلى التتويج على أنه: "للاحتفال بتتويج جلالتيهما الملك تشارلز الثاني والملكة كاميلا. في كنيسة دير القديس بطرس، وستمنستر. يوم السادس من مايو 2023".

يذكر أن الفرق بين الملكة وزوجة الملك هو أن الملكة تصعد العرش من خلال الخلافة مثل الملكة الرحلة إليزابيث الثانية، أما الملكة القرينة فهي زوجة الملك.

وكان يعتقد في السابق أنه سيتم التعريف عن كاميلا بلقب الأميرة الزوجة Princess Consort، بعد أن يتم تتويج زوجها ملكا.

يذكر أنه بعد تولي تشارلز العرش، كانت هناك العديد من التغييرات على الألقاب الملكية، بما في ذلك أن يصبح ويليام أمير ويلز، والأمير إدوارد الذي حصل على لقب دوق إدنبرة. كما تقرر الإشارة إلى طفلي الأمير هاري، ليلبيت وأرتشي، باسم الأميرة والأمير لأن جدهما تشارلز، أصبح الآن ملكا.

ومن المتوقع أن يكون التتويج القادم نسخة "مخففة" من الخطبة الملكية، حيث يستمر الحفل أكثر من ساعة بقليل وقائمة المدعوين تقلصت من 8000 إلى 2000. وستكون هناك أيضا تحديثات لقواعد اللباس، والتي من المحتمل أن تسمح للأقران بارتداء بدلات عادية، بدلا من أردية احتفالية فاخرة مصنوعة من المخمل القرمزي وفرو حيوان القاقم.

المصدر: "الإندبندنت"