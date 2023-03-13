فيديو من حفل بالهند يثير ضجة.. ضيوف يأكلون من صحون مطلية بالذهب

انتشر عبر موقع "تويتر" فيديو قيل إنه من حفل زفاف في الهند، يظهر فيه الضيوف يجلسون للعشاء كل واحد منهم أمامه صحن على شكل طاووس مطلي بالذهب ويقوم الموظفون بتقديم المأكولات لهم.

والفيديو الذي نشره أولا الرئيس التنفيذي لمجموعة RPG الهندية، هارش غونيكا، طلب فيه من متابعيه التعليق عليه.

وقد أثار الفيديو غضب البعض بسبب انتشار الجوع والفقر في البلاد. فيما أوضح مغرد أن الفيديو ليس من حفل زفاف، مبينا أن "الحفل أقيم لمتعهد شهير عندما وافته المنية فقام أولاده بتكريمه".

This was for a famous caterer when he passed his sons honoured all those who worked with their father — Shankaran_5 (@shankaran_5) March 7, 2023

وكتب مغرد قائلا: "هذا الفيديو يصرخ قائلا ليس ذنبك أنك فقير".

The video is screaming at me "isme aapki ghalti nahi, aap gareeb hain".... — hamza taufeeq (@hamzataufeeq) March 8, 2023

وقال آخر: "الهند تتألق وسط تضخم هائل".

"India Shining amidst huge Inflation"👍 — CS Krishne Gowda C Auditor (@myauditors) March 7, 2023

وكتب مغرد: "مع الازدهار تأتي القدرة على الهدر والتسبب في المزيد من المشاكل للبيئة، تتحول العديد من المناسبات السعيدة إلى شؤون ملوثة للغاية .. إنه لأمر محزن حقا".

With prosperity comes ability to waste nd cause more problems to the environment, many happy occasions are turning out to be highly polluting affairs.. it’s a sad thing really — Nagendra Prasad (@bornon2303) March 7, 2023

المصدر: RT