مصرية ترفع دعوى خلع ضد زوجها لسبب غريب

أقامت سيدة مصرية دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، بسبب شخيره أثناء نومه.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن سيدة أعمال طلبت الخلع من زوجها بعد 3 سنوات من الزواج لأنه يشخر أثناء نومه.

وكشفت المحامية نهى الجندي، أن الزوجة أكدت أن بداية حياتها كانت بزواج صالونات، حيث تقدم زوجها للزواج منها، بعد ترشيح بعض الأهل له وبعد اللقاء حدث القبول من العروس لما ظهر عليه في البداية من مواصفات تؤهله أن يكون عريسا مناسبا وبالفعل تم الزفاف بعد فترة من الخطبة.

وأوضحت محامية السيدة أن الزوجة شعرت في بداية حياتها الزوجية بالصدمة حيث كشفت أن عريسها "بيشخر بصوت عالي".

وحاولت الزوجة التأقلم مع تلك الأصوات الصادرة من زوجها لتتمكن من النوم إلا أنها وبعد مرور 3 سنوات على زواجهما لم تستطع تحمل الوضع.

وقالت الزوجة إنها طلبت منه تلقي العلاج لحالته إلا أنه رفض، مؤكدا أنه شخص طبيعي.

وأكدت الزوجة في دعوى الخلع أن "الشخير" ليس السبب الوحيد لخلع زوجها، مشيرة إلى أنه شخص بخيل للغاية ويرفض دائما الإنفاق عليها وعلى طفلها فعندما تطلب منه ملابس العيد للصغير ولها يتحجج بأن ذلك ليس واجبا كما أنه يعتبر أي لعبة للطفل مجرد رفاهية، وعندما تشاجرت معه طردها من المنزل فعادت لأسرتها وطلبت الخلع.

المصدر: موقع "الأسبوع" المصري