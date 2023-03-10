الجزائر.. جريمة قتل مروعة في ولاية سطيف

شهدت مدينة تاشودة في ولاية سطيف الجزائرية جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ في الصف الرابع على يد رفيقه.

ونقل موقع قناة "النهار" عن والد الضحية تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة ابنه البالغ من العمر 14 عاما.

وقال والد الضحية إن ابنه تشاجر مع ابن عم المتهم، وليس مع الطفل الذي أقدم على قتله، حسبما روى له شهود على الجريمة.

وأشار إلى أنه تم العثور على سكين في محفظة الطفل المتهم بالقتل، وهي أداة القتل إذ أخرجها حين شاهد ابن عمه يتشاجر مع الضحية، وقام بطعنه.

بينما قال أحد الشهود إن المتهم كان يترصد الضحية قبل وقوع الجريمة.

وطالب والد الضحية بمحاسبة المتهم والحكم عليه بأقصى العقوبات.

المصدر: "النهار"