برلين تبيح للنساء السباحة عاريات الصدر

أباح مجلس شيوخ العاصمة الألمانية، برلينن للنساء السباحة عاريات الصدر في مسابح المدينة، بعد النظر في شكوى جديدة تتعلق بـ"التمييز".

وفي بيان لها اليوم الخميس، قالت دائرة "العدالة القانونية والتنوع ومناهضة التمييز": "بعد دراسة جديدة لشكوى تتعلق بالتمييز، تقرّر يوم الخميس السماح، من الآن فصاعدا، بسباحة الإناث وهنّ عاريات الصدر."

وأوضحت الإدارة أن سيّدة تقدمت بشكوى إلى مكتب المساواة، أوضحت فيها أنه لم يُسمح لها في أحد حمامات السباحة في برلين عام 2021، بالسباحة عارية الصدر، وذلك رغم أن القواعد العامة، بحسب قولها، لم تتضمن حينها أية قيود بحسب نوع الجنس، وإنما تحدثت فقط عن ارتداء "ملابس السباحة المعروفة"، و"الآن من المهم تطبيق اللائحة (الجديدة) بعدم منع حظر (عاريات الصدر) من دخول حمامات السباحة."

يشار إلى أنه يسمح للنساء السباحة عارات الصدر في العديد من المدن الأخرى في مختلف أنحاء ألمانيا.

المصدر: تاس