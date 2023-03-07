الفنانة حلا شيحا تثير الجدل بصورها في "إنستغرام" (صور)

أثارت صور الفنانة المصرية حلا شيحا الجديدة بدون حجاب ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من حذف كافة صورها الشخصية والعائلية من الحساب.

ونشرت حلا شيحا الصورة الجديدة معلقة عليها بالقول: "أرتدي نظارتين للمسافة، والقراءة.. شعور جديد، نظارتان ترحبان بعمر الـ 44"، في حين أنها أقفلت خاصية التعليقات على الصورة.

وفي وقت سابق نشرت حلا شيحا صورة وضعت فيها متابعيها بحيرة حول ما إذا كانت قد خلعت الحجاب، أم ما زالت ترتديه.

وتداول رواد مواقع التواصل الأنباء عن خلع شيحا الحجاب، حيث ألدى العديد منهم استغرابهم من تصرفها.

حلا شيحا قلعت الحجاب 😯😯😯😯😯 — صلاح (@salahattya14) March 7, 2023

قايمة اعمل حلة فشار واقعد ف دماغ حلا شيحا — مشمش جائع (@mshbasanttkamal) March 7, 2023

وأواخر سبتمبر 2021، أعلنت حلا شيحة عودتها للحجاب، من خلال صورة نشرتها وقتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، واعتمدتها كصورة بروفايل، وذلك بعد وقت قصير من نفي والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة ارتداءها له.

المصدر: RT