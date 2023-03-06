مطربة أوزبكية تحرم من أداء عروضها شهرا بسبب إطلالة جريئة جدا (فيديو)

حرمت المطربة الأوزبكية، كانيزا من رخصة مزاولة مهنتها كمطربة مدة شهر، عقب أدائها في إحدى حفلات الزفاف، التي ظهرت فيها مرتدية سروالا ضيقا بلون لحمي.

ولقيت المطربة كانيزا، انتقادا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين بدأوا بتداول مقطع الفيديو، معتقدين أنها قامت بأدائها مرتدية قميصا قصيرا دون سروال تحته.

واعتبرت وزارة الثقافة الأوزبكية، أن تصرف المطربة مخل بالآداب العامة، وحرموها من مزاولة مهنتها مدة شهر.

عقب ذلك، صدر قرار حصد موافقة أغلبية أعضاء وزارة الثقافة الأوزبكية، بإلغاء ترخيص المطربة كانيزا أحمدوفا، ومنعها من أداء عروضها مدة شهر، حتى تتعظ، معتبرين انها أخلت بالآداب العامة.

وأوضحوا، أن كانيزا ستتمكن من إصدار رخصة جديدة في حال كفرت عن ذنبها وعادت إلى الطريق الصحيح، المراعي للآداب العامة، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات أكثر جدية.

ومن جانبها انتقدت كانيزا قرار وزارة الثقافة، واعتبرته ظلما لها، وقالت إنها تعتزم لقاء وزير الثقافة الأوزبكي، برفقة محاميها ووسائل الإعلام، "لا بهدف إعادة ترخيصها، وإنما لقول الحقيقة والاستماع إلى تبرير الوزارة".

المصدر: وكالات