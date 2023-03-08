تحديد عوامل النجاح لدى الرجال والنساء

أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة HeadHunter أن الروس يعتبرون الثقة بالنفس وتحسين الذات (إصلاح النفس) هي أهم عوامل نجاح لدى الرجال والنساء.





ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن عوامل النجاح الأخرى هي الاستقلال المادي، وتوخي أهداف عالية في الحياة، والصفات القيادية. هذه المؤشرات هي اساس نجاح الرجال والنساء على حد سواء.

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وجاء في بيان الشركة: "طلب من الروس كجزء من الاستطلاع اختيار أهم 5 مؤشرات تتوافق مع صورة المرأة الناجحة والرجل الناجح. واتضح من نتائج الاستطلاع أن أهمها بالنسبة للرجال والنساء هي نفسها: الثقة بالنفس، وتحسين الذات والاستقلال المادي وأهداف عالية في الحياة والصفات القيادية".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المؤشرات الأكثر شيوعا لنجاح الرجال هي: أهداف حياتية عالية، الترقي في الهرم الوظيفي، كثرة المعارف والأصدقاء، دخل سنوي مرتفع، مسكن خاص، وعمل خاص. أما بالنسبة للنساء فكانت: الثقة بالنفس، استمرار تعلم أشياء جديدة، العناية بالمظهر الخارجي، احترام الآخرين، النشاط والإيجابية، الرحلات وطبعا القدرة على مواكبة كل شيء.

وبالنسبة للنجاح الشخصي للمشاركين في الاستطلاع فقد انقسم بالتساوي تقريبا، حيث 44 بالمئة منهم يعتبرون نفسهم ناجحين ونفس النسبة يعتبرون نفسهم غير ناجحين والبقية 12 بالمئة لم يذكروا شيئا. ومن الناحية المهنية يؤمن 66 بالمئة من العاملين في الإدارة و63 بالمئة من العاملين في مجال الانتاج و60 بالمئة من الأطباء بأنهم ناجحون.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة بدأت في 20 يناير 2023 وانتهت في 1 مارس، وشارك فيها ألفا باحث روسي.

المصدر: نوفوستي