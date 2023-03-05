فنان سوري شهير يتعرض لحادث أليم عقب عودته للشاشة بعد غياب طويل

تعرض الفنان السوري البارز هاني شاهين، اليوم الأحد، لحادث أليم، وفق ما ذكرته نقابة الفنانين السوريين.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، كتبت النقابة: "تمنياتنا القلبية

بالشفاء العاجل للزميل الفنان هاني شاهين بعد تعرضه لكسر بقدميه، وهو الآن في منزله..معافى يارب".

ومن جهتها، أفادت صحيفة "الوطن" السورية بأنه "بتعرض الفنان القدير هاني شاهين لحادث أليم أدى لابتعاده عن دائرة الضوء مجددا وذلك بعد أن عاد إليها بعد ظهوره في حوار تلفزيوني إثر غيابه الطويل عن الشاشة".

ونقلت "الوطن" عن مصدر مقرب من الفنان شاهين قوله إن الحادث الأليم تسبب بكسر في أطرافه السفلى.

وأوضحت "الوطن" أن نجم الفنان هاني شاهين عاد يسطع في الساحة الدرامية بعد غياب دام 13 عاماً ليشارك في عملين وهما مسلسل " كانون" ومسلسل "خريف عمر" الذي من المقرر عرضهما في رمضان 2023.

وكان الفنان هاني شاهين قد أثار الجدل بعد ظهوره في حوار تلفزيوني قال فيه إنه يعيش هو وزوجته على "الزعتر والزيت" مشتكياً من تدهور وضعه المعيشي، قبل أن يتراجع عن تصريحاته تلك.

المصدر: RT + "الوطن السورية"