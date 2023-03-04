بطن أصالة يثير جدلا (فيديو)

أثار بطن الفنانة السورية أصالة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما ظهرت به منتفخا في مقطع فيديو برفقة ابنتها شام الذهبي، وتداولت أخبار حول حملها بطفلها الأول من فايق حسن.

وشاركت شام الذهبي مقطع فيديو لها على "إنستغرام" برفقة والدتها أصالة من كواليس تصوير برنامج "سعودي آيدول"، وهما تلتقطان الصور، حيث ظهرت أصالة بفستان زهري أظهر بطنها المنتفخ.

وانهالت التعليقات على الفيديو، حيث قال نشطاء إن أصالة حامل، فيما أشار آخرون إلى أن تصميم الفستان جعلها تبدو بتلك الحالة.

وطرحت أصالة الأربعاء الماضي، أحدث أغنياتها التي جاءت بعنوان "ما عرفتك"،عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حيث حققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وأغنية "ما عرفتك" من كلمات المزن وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، وتريات هيثم سعدون.

المصدر: RT