باللكمة القاضية.. فيديو في شوارع السعودية يثير ضجة والشرطة تصدر بيانا!

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يتشاجران في الطريق العام.

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وقالت الشرطة في بيان لها، أمس الثلاثاء، عبر صفحتها على "تويتر" إن الإجراءات بينت أن المشاجرة حدثت بسبب "خلاف على أفضلية السير"، وقد تم إيقاف الشخصين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وانتشر يوم الاثنين مقطع فيديو يظهر شجارا عنيفا بين وافدين من الجنسية الباكستانية ومواطن سعودي، حيث تم الاعتداء على الأخير بلكمة أفقدته وعيه.

وأثار الفيديو حالة من الغضب في صفوف النشطاء، الذين طالبوا بسرعة القبض على المعتدين وتسليط العقاب عليهما.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين لمشاجرتهما على أفضلية السير. pic.twitter.com/K8rfuCj6eU — الأمن العام (@security_gov) February 21, 2023

المصدر: RT