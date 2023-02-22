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شاهد.. ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية" تثير غضبا في السعودية

مجتمع

شاهد.. ملصقات
الأمن السعودي
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أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على عدد من قائدي السيارات بسبب وضعهم ملصقات تثير "النعرات القبلية".

وقال الأمن العام في بيان له اليوم الأربعاء على صفحته في موقع "تويتر": "قبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".

وأضاف البيان: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام صورا للسيارات والملصقات المذكورة لكنها لم تكن بالوضوح الكافي، إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير الواضحة.

المصدر: RT

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