شاهد.. ملصقات "تزعزع اللحمة الوطنية" تثير غضبا في السعودية

أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على عدد من قائدي السيارات بسبب وضعهم ملصقات تثير "النعرات القبلية".

وقال الأمن العام في بيان له اليوم الأربعاء على صفحته في موقع "تويتر": "قبضت الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية على عدد من قائدي المركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية".

الجهات الأمنية في مناطق الرياض وحائل والحدود الشمالية تقبض على قائدي مركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية. pic.twitter.com/TLklhu19TY — الأمن العام (@security_gov) February 21, 2023

وأضاف البيان: "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

ونشر الأمن العام صورا للسيارات والملصقات المذكورة لكنها لم تكن بالوضوح الكافي، إذ ظهر علم أحمر وبعض العبارات غير الواضحة.

الجهات الأمنية في مناطق #الرياض و #حائل و #الحدود_الشمالية تقبض على عدد من قائدي مركبات لوضعهم ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى #النيابة_العامة. pic.twitter.com/cROSfMU96i — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) February 21, 2023

المصدر: RT