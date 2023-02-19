الكويت.. وافدة هندية ترتكب جريمة بشعة بحق طفليها وتنتحر

أفادت صحيفة "القبس" بوقوع جريمة بشعة راح ضحيتها طفلان على يد أمهما التي انتحرت لاحقا، بمنطقة الفحيحيل في الكويت.

ونقلت "القبس" عن مصدر أمني قوله إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا اليوم الأحد بانتحار مقيمة هندية، فانتقل على الفور رجال المباحث والأمن العام ووكيل النائب العام والأدلة الجنائية إلى الموقع، وعثروا على جثتها أسفل البناية.

وتابع المصدر: "إن رجال المباحث دخلوا مسكنها، فعثروا عى جثتي طفليها، وتبين أنها أنهت حياتهما خنقا قبل أن تنتحر".

هذا وفتح رجال إدارة البحث والتحري في محافظة الأحمدي تحقيقا موسعا لكشف أسباب وملابسات الجريمة.

المصدر: "القبس"