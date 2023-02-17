مصر.. القبض على "ابن الباشا" بعد فيديو مرعب من المشرحة

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على التيك توكر الشهير محمد عزت المشهور بـ"ابن الباشا"، وذلك بعد أن صور فيديو من مشرحة حلوان بمحافظة القاهرة، لزيادة عدد المشاهدات.

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اشتهر البلوجر محمد عزت "ابن الباشا" بنشر فيديوهات ترفيهية للجمهور، مثل الفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا في الوقت الحالي، لكن صناعة المحتوى ليست مصدر دخل رئيسي بالنسبة له، وذلك وفقا لما قاله شقيقه.

وتحظى فيديوهات محمد عزت على إعجاب واسع بين الجمهور، ووصل عدد المتابعين عبر تطبيق تيك توك إلى 2.8 مليون متابع، وفيديوهاته منتشرة بشدة عبر السوشيال ميديا.

وكان الفيديو الذي تسبب في القبض على التيك توكر محمد عزت "ابن الباشا"، عبارة عن ادعاء من محمد عزت أن أحد أقاربه اختفى في تلك المشرحة، ثم رصد الفيديو الذي نشره صرخات لأشخاص غير موجودين.

ورصدت الأجهزة الأمنية ذلك الفيديو، وتمكنت من القبض على التيك توكر بمنطقة العجوزة بالجيزة، وذلك بعد نشره فيديوهات تمثيلية كاذبة من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين.

المصدر: القاهرة 24