مصر.. بلوغر مشهورة تفقد بصرها إثر تعرضها لإطلاق نار (صورة)

كشفت وسائل الإعلام المصرية تعرض البلوغر سارة محمد، لحادث إطلاق نار، خلال عودتها إلى المنزل بصحبة خطيبها، فقدت على إثره بصرها.

وروت خالة البلوغر تفاصيل الواقعة قائلة: خلال عودة سارة مع خطيبها إلى المنزل، في تمام الساعة 10 مساءً، الخميس الماضي، تعرضا إلى إطلاق نار شديد من قبل مجهولين على الطريق الصحراوي، بغية سرقة السيارة.

وأضافت الخالة: تم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، وأكد الأطباء تعرضها لإصابات بالغة، أدت إلى تجمع دموي ونزيف بالمخ، وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين، بسبب دخول زجاج السيارة وشظايا في عينيها.

وواصلت: خضعت سارة لإجراء عملية بالمخ، ومن المقرر أن تخضع لعملية أخرى قريبًا، ولكن بعد تخطي مرحلة الخطر، بينما تعرض خطيبها إلى بعض الجروح والكدمات السطحية.

وأكملت خالة سارة: البنت تدمرت نفسيًا وعندها صدمة عصبية، وعرضناها على دكتور مخ وأعصاب، وممنوعة من الكلام.

وأثارت الواقعة حملة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وتداول العديد من المنشورات بشأن الواقعة من قبل عدد كبير من البلوغر وصانعي المحتوى، مطالبين المتابعين بأن يدعو لسارة بالشفاء العاجل، وأن يعود حقها والقبض على المجرمين.

المصدر: القاهرة 24