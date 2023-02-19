الجزائر..مقطع فيديو "صادم" لحارس يتلصص على جامعيات يثير ضجة (فيديو)

أثار مقطع فيديو "صادم" تداولته وسائل إعلام جزائرية ضجة كبيرة، حيث وثق لحظة إقدام حارس مبنى على التلصص على الطالبات في مقر إقامتهن الجامعية.

ونشرت قناة "النهار"، مقطع فيديو يظهر الحارس وهو يتلصص على الفتيات داخل مقر إقامتهن، فيما تم تصويره من كاميرا مراقبة موجودة بالأعلى، وهو يفر مهروِلا .

من جهتها، أوضحت إدارة الإقامة الجامعية بلقايد 4 بوهران عبر منشور لها في "فيسبوك" قائلة: "ردا على الفيديو الذي نشر يوم 17 فبراير 2023 على الساعة 09:02 في مواقع التواصل الاجتماعي..يشرفني أن أوضح للطالبات المقيمات في الإقامة الجامعية بلقايد 04 والأسرة الجامعية وبعد اتصال مديرة الخدمات الجامعية سليماني شعبان بلقايد طالبي أمينة..نحيطكم علما بأن من ظهر في الفيديو هو الحارس المدعو (خ-ع) في الإقامة الجامعية بـ01، وهذا بعد التدقيق في كاميرات المراقبة للإقامة بأنه كان خارج أسوار الإقامة حسب ما لاحظناه في الكاميرات".

وأضافت الإدارة: "أكدت مديرة الخدمات الجامعية طالبي أمينة ومديرة الإقامة الزين كريمة بأن هذا التصرف غير أخلاقي أو مهني وغير مقبول نهائيا، ولم يتم دخول أي أجنبي إلى الإقامة، وكما صرحت مديرة الخدمات أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده ".

المصدر: "النهار" + RT