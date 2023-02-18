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بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)

مجتمع

بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)
دبي
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ألقت السلطات الإماراتية القبض على نجمة برنامج المواعدة الشهير "لاف آيلاند - Love Island"، كاز كروسلي، يوم الاثنين الماضي للاشتباه بارتكابها جرائم تتعلق بتعاطي وحيازة المخدرات.

واحتجزت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 27 عاما في مطار أبوظبي، حيث كانت تستعد للسفر إلى تايلاند للقيام ببعض الأعمال التطوعية.

وجاء التحرك الأمني الإماراتي ضمن التحقيقات الجارية في مقطع فيديو جرى تداوله عام 2020، ظهرت فيه كروسلي وهي تستنشق المواد المخدرة ذات اللون الأبيض خلال حضورها إحدى الحفلات الصاخبة في دبي.

بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)

وتم تصوير  الفيديو أثناء الإغلاق العام الذي صاحب جائحة كورونا، حيث توافد عدد من المؤثرين وصناع المحتوى إلى دبي للهروب من القيود المفروضة في المملكة المتحدة.

بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)

وإثر الاحتجاز، سمح لكروسلي بإرسال بريد إلكتروني لصديقتها، طلبت فيه منها إبلاغ أسرتها بأنها بخير لكن تم القبض عليها بتهمة جرائم المخدرات.

ولاحقا، قال وكيل النجمة إنها تعاونت مع الشرطة وتم الإفراج عنها صباح أمس الجمعة.

يذكر أن كروسلي كاز كانت تشارك في برنامج المواعدة البريطاني Love Island في 2018، وتأهلت للمراحل النهائية.

بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نحن على اتصال بالسلطات المحلية بعد اعتقال مواطن بريطاني في الإمارات العربية المتحدة".

وبموجب قوانين المخدرات التي تم تغييرها مؤخرا في دبي، يواجه المخالفون لأول مرة عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر على الأقل وغرامة تتراوح بين 4559 جنيها إسترلينيا (20000 درهم إماراتي) و 22.799 جنيها إسترلينيا (100000 درهم إماراتي).

بسبب فيديو تم تصويره من عامين.. اعتقال نجمة بريطانية في دبي (فيديو+ صور)

المصدر: The Sun 

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