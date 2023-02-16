الوليد بن طلال يوجه رسالة تضامن إلى إيلون ماسك

وجه الأمير السعودي الوليد بن طلال، رسالة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن تسريح موظفي "تويتر".

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوليد بن طلال: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".

وتابع الأمير الوليد: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين".

Dear friend @elonmusk🤝🏻



The media focuses on the "social impact" of Twitter's lay-offs, which is understandable, yet they don't talk about the positive "financial impact" and "cost savings" that helped save @Twitter and its remaining employees. — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2023

المصدر: RT