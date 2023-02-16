الوليد بن طلال يوجه رسالة تضامن إلى إيلون ماسك
وجه الأمير السعودي الوليد بن طلال، رسالة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن تسريح موظفي "تويتر".
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوليد بن طلال: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".
وتابع الأمير الوليد: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين".
Dear friend @elonmusk🤝🏻— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 14, 2023
The media focuses on the "social impact" of Twitter's lay-offs, which is understandable, yet they don't talk about the positive "financial impact" and "cost savings" that helped save @Twitter and its remaining employees.
المصدر: RT