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الوليد بن طلال يوجه رسالة تضامن إلى إيلون ماسك

مجتمع

الوليد بن طلال يوجه رسالة تضامن إلى إيلون ماسك
AFP
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وجه الأمير السعودي الوليد بن طلال، رسالة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن تسريح موظفي "تويتر".

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الوليد بن طلال: "صديقي العزيز إيلون ماسك وسائل الإعلام تركز على التأثير الاجتماعي لتسريح موظفي تويتر، وهو أمر مفهوم".

وتابع الأمير الوليد: "لكنها لا تتحدث عن "التأثير المالي" الإيجابي و"التوفير في التكاليف" الذي ساعد على إنقاذ تويتر وموظفيه المتبقين".

المصدر: RT

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