مصر.. إعدام سيدة سممت زوجها في شهر رمضان

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لربة منزل متهمة بقتل زوجها باستخدام سم فئران في شهر رمضان عام 2020، وذلك بعد إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامها.

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وقامت السيدة بقتل زوجها عمدا بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحه وأعدت لذلك الغرض سم فئران، ووضعته بأحد المشروبات "عصير تمر" وقدمته له ليتناوله، وتسبب ذلك في موته عاجلًا وذلك على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية قاصدة من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بسؤال الطفل كامل السيد كامل الشحات – استدلالا بالتحقيقات – قرر بأنه يوم الواقعة وعقب تناوله الإفطار رفقة والده المجني عليه المتوفى ووالدته المتهمة وأشقائه، أعطته المتهمة مبلغا ماليا وقدره خمسة جنيهات وأخبرته بأخذ أشقائه واللعب في الشارع، فأخذ المبلغ المالي من والدته المتهمة وأخذ أشقاءه وتوجهوا إلى الشارع للعب وعقب ذلك ترك أشقاءه وتوجه بمفرده إلى منزله، وحال دلوفه المنزل أبصر والده المجني عليه المتوفى مستلقيا على الأريكة بالصالة ويستفرغ من فمه، حال قيام المتهمة بتنظيف ذلك الاستفراغ، وقرر بأن المتوفى آنذاك لم يكن يتنفس ولا يتحدث.

وتابع أمر الإحالة بأنه قرر أيضا بوجود خلافات بين والده المتوفى ووالدته المتهمة، كون الأخيرة تأخذ مبالغ مالية دون علم المتوفى، وأنهما تشاجرا صباح يوم الواقعة.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليه المتوفى، وبين زوجته المتهمة كون الأول رفض الإنفاق على أشقاء المتهمة؛ ما دفع المتهمة إلى عقد العزم والنية على قتله.

وعقب قيام المتهمة بقتل المجني عليه أبلغت أهليته بوفاته وحال حضورهم إلى منزله أخبرتهم المتهمة بأن الوفاة طبيعية؛ إثر ذلك دفنوه، وعزا أمر الإحالة قصد المتهمة إلى إزهاق روح المجني عليه.

المصدر: القاهرة 24 + RT