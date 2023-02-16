أسرة فتاة مصرية قتلت بطريقة مروعة في الشارع تطلب تعويضا بملايين الجنيهات

أعلن خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف أنه تم رفع دعوى تعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه ضد المتهم محمد عادل قاتل نيرة أمام جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية.

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وكشف المحامي أنه بعد رفض الطعن على الحكم، "رفعنا دعوى قضية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها".

وأكد خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف: أنه في حالة حكم المحكمة بالمبلغ وعدم قدرة والده محمد عادل بالدفع سيتم تطبيق عليها الحبس فورا.

وأضاف أن "محمد عادل أصبح غير مؤل بالسداد لأنه في حكم الميت بعد تأييد حكم الاعدام عليه من قبل محكمة النقض".

وفي ذات السياق رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف طالبة المنصورة أمام سور جامعة المنصورة.

وتغيب المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف عن جلسة نظر الطعن المقدم منه على حكم إعدامه في قضية مقتل نيرة أشرف الطالبة الجامعية أمام سور الجامعة، بعد أن تتبع خطواتها واستل سلاحه الأبيض من الجراب وانهال عليها ضربا، وسط صراخ وفزع داخل أسوار الجامعة.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت في وقت سابق بمعاقبة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، بالإعدام شنقا، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية.

المصدر: القاهرة 24