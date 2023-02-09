السعودية.. السلطات تضبط امرأتين غير مسلمتين دخلتا عن طريق الخطأ إلى المسجد النبوي

كشفت السلطات السعودية تفاصيل واقعة دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بالمدينة المنورة، و"تم التعامل معهما بحكمة وموعظة حسنة".

وفي هذا الصدد، قالت وكالة شؤون المسجد النبوي إن دخول امرأتين غير مسلمتين لساحات المسجد النبوي بلباس غير مناسب لخصوصية المكان، كان عن طريق الخطأ، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يوم الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أنه تم إيضاح التقليد المتبع بخصوصية وقدسية المسجد النبوي للمرأتين، وتعريفهما برسالة المسجد النبوي، حيث أبديتا تفهمهما لإرشادات العاملين وعبرتا عن شكرهما وتقديرهما على ما وجدتاه من حسن التعامل.

كما تسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تعزيز السبل والإجراءات التوعوية والإرشادية التي تؤكد على خصوصية المكان وقدسيته، لتفادي تكرار ذلك في المستقبل.

وشددت وكالة شؤون المسجد النبوي بالتشارك مع الجهات العاملة في المسجد النبوي الشريف حرصها على مراعاة خصوصية مسجد رسول الله، وتسخير الإمكانات كافة لراحة وطمأنينة الزوار والمصلين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

المصدر: "عكاظ"