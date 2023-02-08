السعودية.. مقطع فيديو يوثق احتراق مركبة في حادث قطار الحرمين السريع وبيان توضيحي من الشركة (فيديو)

تسبب سقوط سيارة أثناء مرورها من داخل حرم سكة قطار الحرمين عند تقاطع "التحلية" بمحافظة جدة السعودية باحتراقها، دون التسبب في حالات وفاة.

وفي مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عدد من السيارات تسير تحت جسر القطار في منطقة التحلية ثم فجأة تندلع نيران من إحداها، وفي مشهد تال تظهر آثار النيران على جسم الجسر في مكان احتراق السيارة.

من جهتها، أشارت إدارة قطار الحرمين السريع في السعودية ببيان توضيحي من شركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغل لقطار الحرمين إلى وقوع حادث مروري داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة، عند حوالي الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء، لافتة إلى أن حادث قطار الحرمين، وقع نتيجة سقوط إحدى المركبات داخل حرم السكة واحتراقها، ولم ينتج عـن ذلك وفيات.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ والتواصل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة ولم تنتج وفيات جراء الحادث، كما جرى الانتهاء من حصر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحها، ولن ينعكس أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

#قطار_الحرمين:

وقوع حادث مروري داخل حرم سكة القطار

نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها

ولم تنتج وفيات فيما تم نقل المصابين

لتلقي الإسعافات اللازمة. pic.twitter.com/Lmzek46KKk — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) February 8, 2023

المصدر: RT