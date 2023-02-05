بعيد ميلادها.. حبيب الفنانة نادين نسيب نجيم يفجر مفاجأة غير متوقعة!

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها، أمس السبت، حيث فاجأها حبيبها بطلب يدها أمام الجميع بعد الإعلان مؤخرا عن علاقتهما.



وفي مقطع فيديو نشرته نادين ناسيب نجيم على حسابها في إنستغرام، ظهرت الفنانة اللبنانية خلال احتفالها بعيد ميلادها، برفقة عدد من الأصدقاء، في حين عمد حبيبها إلى مفاجأتها عبر التقدم بطلب يدها للزواج أمام الضيوف، وقدم لها خاتم الخطوبة، لتتأثر بشكل كبير من شدة سعادتها.

وعلقت نادين على مقطع الفيديو قائلة: "اليوم كان من المفترض إني جاية احتفل بعيد ميلادي، بس الأمر انتهى إني بحتفل بحياتي وبحبي.. قلت نعم".

المصدر: RT