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الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب "مس يونيفيرس" (صور)

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الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب
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فازت الروسية، إيلينا ماكسيموفا، بلقب "مس يونيفيرس"، في مسابقة الجمال العالمية للمتزوجات، لتكون بذلك أول روسية تحصل على هذا اللقب.

الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب

وتعود أصول ماكسميوفا البالغة من العمر 34 عاما، إلى جمهورية أدوموريتا، في جبال الأورال الروسية، وتعمل مديرة لمركز اللغات، ولديها طفلان.

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الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب

يذكر أن لقب "مس يونيفيرس" ليس اللقب الأول الذي تحصل عليه ماكسيموفا، فسبق لها أن حصلت على لقب "مس أدوموريتا" ولقب "النائبة الثانية لمس روسيا يونيفيرس" ما مكنها من تمثيل روسيا، هذا العام.

الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب

وأقيمت مسابقة "مس يونيفيرس" النهائية، في العاصمة البلغارية، صوفيا، وتمكنت ماكسيموفا من التفوق على جميع منافساتها البالغ عددهن 119، وتقام هذه المسابقة سنويا منذ العام 2007.

 

الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب

المصدر: وكالات

 

 

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