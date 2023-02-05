الروسية إيلينا ماكسيموفا تتألق بلقب "مس يونيفيرس" (صور)

فازت الروسية، إيلينا ماكسيموفا، بلقب "مس يونيفيرس"، في مسابقة الجمال العالمية للمتزوجات، لتكون بذلك أول روسية تحصل على هذا اللقب.

وتعود أصول ماكسميوفا البالغة من العمر 34 عاما، إلى جمهورية أدوموريتا، في جبال الأورال الروسية، وتعمل مديرة لمركز اللغات، ولديها طفلان.

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يذكر أن لقب "مس يونيفيرس" ليس اللقب الأول الذي تحصل عليه ماكسيموفا، فسبق لها أن حصلت على لقب "مس أدوموريتا" ولقب "النائبة الثانية لمس روسيا يونيفيرس" ما مكنها من تمثيل روسيا، هذا العام.

وأقيمت مسابقة "مس يونيفيرس" النهائية، في العاصمة البلغارية، صوفيا، وتمكنت ماكسيموفا من التفوق على جميع منافساتها البالغ عددهن 119، وتقام هذه المسابقة سنويا منذ العام 2007.

المصدر: وكالات