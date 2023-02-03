تفاعل كبير مع ساجد المغربي (فيديو)

أثار خبر ولادة الطفل ساجد، شقيق الطفل المغربي ريان، الذي توفي إثر سقوطه في بئر قبل عام، تفاعلا بين النشطاء، الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بتعويض الله الأسرة المكلومة.

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وعبر والد ريان عن فرحته بالمولود الجديد مشيرا إلى أنه "بعد العسر يسرا". كما عبرت جدته عن الفرحة أيضا بقدوم المولود الجديد وشكرت الجميع على الحضور للتهنئة.

وقالت والدة ريان: "شكرا على استضافتكم والحمد لله، واليوم أنا فرحة جدا والله من أعطى والله من أخذ، ودعت الله أن يرزق الناس ما تريد". وذكرت أنها تنوي تسمية المولود الجديد ساجد.

وعلق أحد النشطاء: "الحمدلله على هبة الله..ابتلاهم في فقد ولدهم..ووهبهم ولد ساجد إن شاء الله من الساجدين..وما كان عطاء ربك محظورا..الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه".

وقال آخر: "أولا رحم الله الطفل ريان في ذكراه الأولى وبارك الله لهذه العائلة التي صبرت ونالت رضى الدنيا بالطفل ساجد ورضى الآخرة بالجنة إن شاء الله

وأن يكون المولود خير خلف لخير سلف وان يكون خير أقرانه، ومرة اخرى الف مبروك لهذه العائلة".

وأضاف آخر: "ريان هو ريان وساجد هو ساجد ولا أحد يعوض الآخر، وسيبقى ريان راسخا في ذاكرة أمه لا سيما وأنه مات بطريقة صعبة النسيان وما زاد الطين بلة هو أن الدولة المغربية بكامل ميزانيتها وأجهزتها وعدتها وقوتها لم تستطع أن تنقذه، ومهما ابتسمت الأم لعدسات المصورين فإن اسم ريان سيبقى منقوشا في قلبها ولا يستطيع ساجد أن يمحوه مطلقا".

المصدر: هسبريس