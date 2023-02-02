بعد عام على وفاته.. عائلة الطفل المغربي ريّان ترزق بساجد

رزقت عائلة الطفل المغربي ريّان، الذي توفي جراء حادثة سقوطه الأليم في البئر قبل عام، بمولود جديد بعد سنة كاملة على وفاة أخيه وأطلقت عليه العائلة اسم ساجد.

وظهرت والدة الطفل الجديد في مقطع فيديو على قناة شوف تيفي في "يوتيوب" وهي في غرفتها على سرير المشفى بحضور جدته ووالده.

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وعبّر والد ريان المتوفى عن فرحته بالمولود الجديد مشيرا إلى أنه "بعد العسر يسرا". كما عبّرت جدته عن الفرحة أيضا بقدوم المولود الجديد وشكرت الجميع على الحضور للتهنئة.

وقالت والدة ريان وسيمة خرشيش: "شكرا على استضافتكم والحمد لله، واليوم أنا فرحة جدا والله من أعطى والله من أخذ، ودعت الله أن يرزق الناس ما تريد". وذكرت في المقابلة أنها تنوي تسمية المولود الجديد ساجد.

يذكر أن الذكرى السنوية الأولى لوفاة الطفل المغربي ريان في بئر بمدينة شفشاون شمالي البلاد، تصادف يوم 6 فبراير الجاري، بعد أن حصلت حادثة سقوطه على تفاعل محلي ودولي واسع، وبقي في البئر حوالي 5 أيام.

المصدر: يوتيوب