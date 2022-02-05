بيان رسمي مغربي يؤكد وفاة الطفل ريان

أفادت السلطات المغربية، مساء السبت، بوفاة الطفل ريان الذي ظل عالقا في بئر بمدينة شفشاون لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل #ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر (بلاغ للديوان الملكي) — 2M.ma (@2MInteractive) February 5, 2022

وأشار البيان إلى أن الملك "كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد".

وأضاف البيان أنه عبر "عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف السلطات.. وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم".

وكانت فرق الإنقاذ المغربية انتشلت الطفل مساء السبت دون توضيحات من لجنة الإنقاذ.

المصدر: وكالات