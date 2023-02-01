السجن 30 عاما لإيطالية قتلت زوجها بتسميمه من أجل علاقة جديدة

أيدت محكمة الاستئناف في مدينة باليرمو الإيطالية الحكم الصادر بالسجن 30 عاما على امرأة قتلت زوجها بالسم، من أجل علاقتها الجديدة مع رجل آخر.

وتوفي المدعو سيباستيانو روزيلا موزيكو، طباخ البيتزا من مدينة تيرميني إيميريزي في جزيرة صقلية، البالغ 40 سنة من العمر، في عام 2019 بسبب نوبة قلبية، حسب النتائج الأولية.

وشكك أهالي الرجل في هذا التشخيص، وبعد إجراء فحوصات إضافية، تبين أن سبب الوفاة كان التسمم بالسيانيد.

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وكشفت التحقيقات أن زوجته، لوريدانا غراتسيانو (37 عاما)، هي التي قتلت الرجل، حيث كانت ترغب في إطلاق علاقة جديدة مع رجل آخر وإنجاب أطفال.

وتمكنت الشرطة من تحديد الحقيقة بناء على إفادات عشيق المرأة الذي اعترفت له لوريدانا بجريمتها، والذي تركته لاحقا وتمكنت من إنجاب طفل في علاقتها الجديدة.

وكانت لوريدانا غراتسيانو تنكر التهم الموجهة إليها أثناء المرافعات القضائية. وحكمت المحكمة عليها بالسجن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 140 ألف يورو لصالح عائلة الضحية، وحرمانها من حقوق الأمومة.

المصدر: صحيفة "إل فاتو كووتيديانو" الإيطالية