"خناقة المحاكم لسه شغالة".. أحمد عز يستأنف ضد دفع مصاريف توأم زينة بالإسترليني

قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها وألزمت الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه للتوأم.

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وأصدر المستشار أحمد الضبع، قرارا بتأجيل الحكم في الدعوى إلى يوم 11 فبراير.

وصدر حكم في السابق يلزم أحمد عز بأن يؤدي للفنانة زينة مبلغ 21552 جنيها إسترلينيا ما يعادل ذلك بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف المصري المعلن في تاريخ رفع الدعوى بتاريخ 29 يونيو 2022، وهي قيمة المصاريف الدراسية لتوأمهما عن الفترة الدراسية من شهر 9 لسنة 2020 وحتى شهر 8 لسنة 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية