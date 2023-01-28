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"خناقة المحاكم لسه شغالة".. أحمد عز يستأنف ضد دفع مصاريف توأم زينة بالإسترليني

مجتمع

/ Youtube
الفنان أحمد عز
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قررت محكمة أسرة مدينة نصر تأجيل الحكم في الدعوى المقامة من الفنانة المصرية زينة ضد الفنان أحمد عز، والتي تطالب فيها بزيادة نفقة توأمها وألزمت الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه للتوأم.

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إلزام الفنان أحمد عز بدفع 20 ألف جنيه إسترليني لتوأم الفنانة زينة

وأصدر المستشار أحمد الضبع، قرارا بتأجيل الحكم في الدعوى إلى يوم 11 فبراير.

وصدر حكم في السابق يلزم أحمد عز بأن يؤدي للفنانة زينة مبلغ 21552 جنيها إسترلينيا ما يعادل ذلك بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف المصري المعلن في تاريخ رفع الدعوى بتاريخ 29 يونيو 2022، وهي قيمة المصاريف الدراسية لتوأمهما عن الفترة الدراسية من شهر 9 لسنة 2020 وحتى شهر 8 لسنة 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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