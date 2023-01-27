أربيل.. رجل يقبل تزويج ابنتيه بمهر نطق العريسين لشهادة الإسلام

قبل مواطن من محافظة أربيل العراقية تزويج ابنتيه بمهر لا يتعدّى نطق العريس المتقدّم بطلب الزواج لشهادة الإسلام.

وأكد المواطن محمود علي من قضاء شقلاوة، لموقع "رووداو"، أن هذا "أفضل من كل شيء، وأنه مستعدّ لتزويج ابنته الثالثة بنفس الطريقة.

يُشار إلى أن محمود علي المكنّى بأبي خولة الجبوري، تولد 1962، ويعود بالأصل إلى قضاء الحويجة التابع لكركوك، وقدم إلى شقلاوة عام 2012، وزوّج ابنتيه خلال 4 أعوام بمهر لا يتعدى إلقاء النطق بالشهادة.

وقال علي لشبكة "رووداو" الإعلامية إنه "تم عقد قران ابنتيّ بهذه العبارة فقط، برضى مني ومنهما، وهما سعيدتان جدا، لأن صهريّ رجلان كفوءان جداً، نحن على معرفة بهما وهما جديران بالثقة".

وأضاف ان "هذا مهر ابنتي، وللناس آراء، آمل ان يستفيد الناس من هذه التجربة للحياة، صحيح أن المحكمة سجلت مبلغ 1000 دينار إلى جانب هذين العبارتين، هذه إجراءات المحكمة، لكن مهر ابنتي لم يتعدّ هذين العبارتين اللتين ذكرتهما".

الجدير بالذّكر أن محمود علي تزوّج من ثلاث نساء إحداهن متوفية، وأخرى تطلّقت، وهو يعيش الآن مع الثالثة، لديه 17 ابناً، 10 منهم بنات. وزوّج أبو خولة 9 من بناته ولم يبق لديه سوى واحدة تبلغ 14 عاماً.

أبو خوله أكد أنه "لا يوجد شيء أثمن من عبارة الشهادة على وجه الأرض، لذلك آمل من الناس أخذ العبرة من فعلي، لأن السعادة أولى من المال".

المصدر: رووداو ديجيتال