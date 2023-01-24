مصر.. إعدام أمين شرطة ارتكب جريمة مروعة عام 2019

عاقبت محكمة مصرية أمين شرطة مفصول بمديرية أمن الأقصر، وشقيقه وربة منزل بالإعدام شنقا لقيامهم بقتل زوج المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد المتهمين.

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تعود وقائع الأحداث إلى 8 مايو 2019، عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارا بالعثور على جثة محمد محمد عزب داخل مياة نهر النيل بمركز نقادة، بها شبهة جنائية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة أمين شرطة وشقيقة وربة منزل، إذ قام الأول والثانى بتكبيل المجني علية بالحبال ووضع له أقراص مخدرة بالاشتراك والتنسيق مع المتهمة الثالثة لوجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة، وقاموا يإلقائه بمياه النيل.

وقالت المتهمة: كنت على علاقة عاطفية مع شاب، ووعدني بالزواج، ولكن بعد التخلص من زوجي، حاولت كثيرا ذلك ولكن لم تفلح المحاولات.

وتابعت قائلة: لم يعلم زوجي بأي شيء، وخدعته بأن عشيقها مقاول، وسيجمع له عملا، حتى يتمكن من الدخول أكثر من مرة إلى المنزل، لارتكاب الجريمة، التي لم تفلح لمدة قاربت الأربعة أشهر.

وأضافت: يوم الحادث قررنا التخلص منه، ووعدته بسهرة حمراء، ودخل عشيقي وشقيقه إلى المنزل، وأغرياه بتناول الخمر والمواد المخدرة بشدة، حتى أصبح مسطولا، وقاما بتكبيله وإلقاء جثته في نهر النيل.

تم ضبط المتهمين واعترفوا بالجريمة وتم إحالتهم للنيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات والتى عاقبت المتهمين بالإعدام شنقا.

المصدر: المصري اليوم