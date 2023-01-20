مصر.. الأمن ينتقم لضحايا الهجوم على قوات الإسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية قتل العنصر الثالث والأخير المتورط في الهجوم الذي شنه مجهولون صباح اليوم الجمعة في الإسكندرية.

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وقال بيان الداخلية المصرية: "استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وهروب المتهم الثالث ، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب، الذى سبق اتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية" بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعي بدائرة قسم شرطة ثان الرمل".

وتابع البيان: "باستهداف المتهم الهارب بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

وقالت الداخلية المصرية في بيان سابق حصلت عليه RT: "استشهاد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وضبط اثنين".

وأوضح البيان أنه في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها " مخدرات - سلاح ناري")، فقد أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط اثنين من المتهمين، وهروب المتهم الثالث.

المصدر: RT