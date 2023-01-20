بيان عاجل من الأمن المصري يكشف تفاصيل الهجوم على كمين الإسكندرية

كشفت قوات الأمن المصرية في بيان عاجل، تفاصيل مطاردة عدد من العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية.

إقرأ المزيد

وقالت الداخلية المصرية في بيان حصلت عليه RT: "استشهاد أحد أفراد الشرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالإسكندرية وضبط اثنين".

وأوضح البيان أنه في إطار متابعة نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بمحافظة الدقهلية، والصادر ضدهم العديد من الأحكام القضائية فى عدد من القضايا أبرزها " مخدرات - سلاح نارى")، فقد أمكن تحديد مكان تواجدهم بمحافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وخلال مطاردتهم بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة وضبط إثنين من المتهمين ، وهروب المتهم الثالث.

وأشار البيان إلى أن تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.

المصدر: RT