هجوم مسلح على كمين أمني في مصر وسقوط مصابين

تعرض كمين "أبيس" الأمن في الواقع بين محافظتي البحيرة والإسكندرية في مصر لهجوم من قبل مجهولين تسبب في سقوط عدد من المصابين.

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وأكدت مصادر لـRT سقوط عدد من الإصابات جراء الهجوم، الذي نفذه مجهولون صباح اليوم.

وقال المصدر إن أفراد قوة مشتركة من المحافظتين لتأمين الكمين، تفاجأوا بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من أشخاص مجهولين، استقلوا ميكروباص انحرف فجأة باتجاههم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الشرطة بالإٍسكندرية، وما زال الأمن يكثف من جهوده لضبط المتهمين الذين لاذوا بالفرار داخل الزراعات.

المصدر: RT